Im Großraum Wien sind in der Nacht auf Montag teils heftige Unwetter niedergegangen. Betroffen waren die Bezirke Mistelbach, Korneuburg und Bruck a.d. Leitha, letzterer mit der Stadt Schwechat und auch dem Flughafen. 45 Feuerwehren mit 550 Mann hatten etwa 150 Einsätze abzuarbeiten, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit.

Der Sprecher berichtete von vermurten Straßen, umgestürzten Bäumen und mehr als 50 Kellern, die ausgepumpt werden mussten. Die Unwetter hatten ab etwa 22.00 Uhr getobt.

Schlamm in Sturzfluten

In Großmugl (Bezirk Korneuburg) schoss Schlamm von Äckern in Sturzfluten in den Ort. Resperger ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten in der Gemeinde noch den ganzen Montag andauern werden. Eine Schlammlawine ist seinen Angaben zufolge auch auf die B9 bei Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) abgegangen. Ein Auto wurde weggeschwemmt. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Verspätungen in Schwechat

Ebenfalls im Einsatz stand die Flughafen-Feuerwehr in Schwechat. Laut Airport-Sprecher Peter Kleemann mussten Kellerbereiche ausgepumpt werden. Bei Starts und Landungen kam es witterungsbedingt ebenso wie bei der Bodenabfertigung zu Verzögerungen.

Auch Wien nicht ganz verschont

Auch Wien selbst ist vom heftigen Unwetter nicht verschont geblieben. Zu größeren Schäden kam es laut Feuerwehr jedoch nicht. "Wir haben schon gemerkt, dass es stärker geregnet hat", sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler am Montag auf Nachfrage der APA. "Wir hatten etwa 50 Einsätze mehr in der Nacht, somit insgesamt rund hundert." Es habe sich dabei vor allem um kleinere Schäden wie herabhängende Äste oder beschädigte Satellitenschüsseln gehandelt, zu denen die Wiener Feuerwehr gerufen wurde. Dies sei bei Starkregen üblich, meinte Feiler.

Auch Burgenland betroffen

Heftige Unwetter haben in der Nacht auf Montag auch das Nordburgenland getroffen. Die Feuerwehren rückten zu rund 60 Einsätzen aus. Insgesamt waren elf Gemeinden betroffen, die meisten davon im Bezirk Neusiedl am See. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland pumpten die Einsatzkräfte hauptsächlich überflutete Keller aus.

Die Einsätze hatten gegen 22.30 Uhr begonnen und bis etwa 2.30 Uhr angedauert. Montagfrüh waren noch Auspumparbeiten in Halbturn und Podersdorf (beide Bezirk Neusiedl am See) am Laufen.

Adriatief ist schuld

Verantwortlich für die großen Regenmengen ist ein Adriatief. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) regnete es in den vergangenen 72 Stunden in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, in der Steiermark und Kärnten zwischen 40 und 100 Millimeter. Eine Wetterberuhigung ist aber erst für Mittwoch in Sicht, teilte die ZAMG am Montag mit.

Stellenweise fiel doppelt so viel Regen wie in einem ganzen September. Spitzenreiter war Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land) mit 99,9 Millimeter. Normalerweise fallen dort in einem gesamten September rund 130 Millimeter. An zweiter Stelle landete Groß-Enzersdorf bei Wien (Bezirk Gänserndorf) mit 94,3 Millimeter, was nahezu doppelt so viel wie in einem normalen gesamten September (54 Millimeter) ist. "In Groß-Enzersdorf regnet es dabei in 24 Stunden mehr als 50 Millimeter, das gab es hier in einem September seit Messbeginn im Jahr 1934 erst ein Mal", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

Dritter wurde Mistelbach, wo im 72 Stunden 91,6 Millimeter Regen zusammenkamen. Im Burgenland war der Regen in Neudorf/Landsee (Bezirk Oberpullendorf) am intensivsten, hier kamen 89,5 Millimeter in den vergangenen 72 Stunden zusammen. 87,9 Millimeter waren es im Donaufeld in Wien-Floridsdorf.

Warnung bleibt noch aufrecht

Die ZAMG hält ihre Warnung vor Starkregen und Gewittern für Montag und Dienstag in der Osthälfte noch aufrecht. Somit sei weiterhin mit Problemen durch kleinräumige Überschwemmungen, überflutete Keller, verschlammte Straßen und Muren zu rechnen.