Heath Ledger: 1979 - 2008

Heath Ledger wurde nur 28 Jahre alt. Am 22. Jänner 2008 wurde der Schauspieler tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass Ledger an einer sich verstärkenden Wechselwirkung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln starb, die Polizei stufte seinen Tod als Unfall ein.