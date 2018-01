In Pasching (Bezirk Linz-Land) ist am Neujahrstag kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache der Zubau eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei berichtete, entdeckten die Besitzer das Feuer und schlugen Alarm. Drei Feuerwehren bekamen den Brand rasch unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte mussten jedoch die Fassade des Wohnhauses öffnen um Glutnester ablöschen zu können.

Der Anbau, der lediglich in den Sommermonaten benutzt wird, brannte völlig aus. Am Haus selbst wurde die Fassade beschädigt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.