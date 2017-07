Kater Lenny kennt kein Pardon. Entspannt nach Hause kommen, die Handtasche abstellen, einfach kurz nichts tun lässt er nicht zu. Sein Miau ertönt, reagiert seine Halterin nicht sofort, springt er zum Telefon, als würde er gleich selbst den Tierschutzverein verständigen wollen. Man kennt einander und weiß, was zu tun ist. Sein Trinkwasser muss erneuert werden. Und zwar sofort. Am besten gleich alle vier Trinkschüsseln auf einmal. Hat der Kater, was er will, egal, ob er es sofort braucht oder nicht, ist er zu Begrüßungsritualen bereit.

Lenny hat recht. Nichts ist für Tiere an heißen Tagen so lebenswichtig wie frisches Wasser. Automatische Trinkbrunnen für Hunde, Katzen und Nager können Abhilfe schaffen. Wer jedoch nicht den ganzen Tag ein elektrisches Gerät in der Wohnung in Betrieb halten will, sollte nicht nur einen Raum mit einer Bar für seine Gefährten auf vier Pfoten auszustatten. Die Trinkgefäße sind stets sauber zu halten. Nur allzu rasch sammeln sich im Wasser Bakterien an. Und das gilt auch für Trinkgefäße im Garten.

Ist man mit seinem Hund unterwegs, ist ausnahmslos immer ausreichend Wasser mitzunehmen. Egal, ob man nur einen Spaziergang oder eine Wanderung unternimmt - niemals ohne Wasser. Auch wenn man in der Stadt nur wenige Kilometer im Auto zurücklegt, sollte die Wasserschüssel für den Hund dabei sein. Denn was tun, wenn man in einen Stau gerät? Hunde leiden nicht nur unter Flüssigkeitsmangel, sie können daran auch sterben. Und Hundetodesfälle bei Bergtouren gibt es immer wieder. Dabei wären diese so einfach zu vermeiden.

» Wenn Hunde trotz Hitze gerne wandern, ist immer auf ausreichende Wasserversorgung zu achten «

"Wenn Hunde trotz Hitze gerne wandern, ist immer auf ausreichende Wasserversorgung zu achten", betont Christine Iben, Universitätsprofessorin an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Sinken die Temperaturen an manchen Sommertagen, ist das kein Garant dafür, dass der Hund sofort losstürmen soll. Vor allem bei älteren Hunden und jenen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, sollte man auf deren Wohlbefinden achten und keine ausgedehnten Wanderungen unternehmen. In unbekanntem Gelände, besonders auf Bergtouren, sollte man längere Pausen einlegen -selbstverständlich nur an schattigen Plätzen. Katzen, ob Stubentiger oder Freigänger, sorgen am besten für sich selbst.

An besonders heißen Tagen zeigen Katzen, was Tiere tun sollen, nämlich gar nichts.

Information: www.vier-pfoten.at

