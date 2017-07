Das richtige Futter

Kater Mortimer liegt lang ausgestreckt im Gras, dreht seinen drahtigen Körper zur Seite, streckt die rechte Pfote in Richtung Futternapf. Sein Versuch, die Köstlichkeiten aus der Schüssel zu angeln, bleibt erfolglos. Zentimeter für Zentimeter robbt er dem Napf entgegen, erhebt sich langsam, schnuppert am Futter, schnappt einen Bissen der Hühnerstückchen aus der frisch geöffneten Dose und zieht sich mit seiner Beute in den Schatten der Sträucher zurück. Mehr will er nicht. Er signalisiert seiner Halterin, dass er bereits satt ist. Ungewöhnlich, denn sonst lässt der Kater nicht das kleinste Stück Futter in seiner Schüssel.

Grund zur Sorge besteht jedoch nicht. "An heißen Tagen fressen manche Tiere von sich aus weniger", sagt Christine Iben, Universitätsprofessorin an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Sollte das Tier untergewichtig sein, sollte man ihm öfter am Tag kleinere Mahlzeiten bereitstellen.

Die Umstellung auf leichte Kost wie gekochtes Hühnerfleisch oder Fisch, selbstverständlich ohne Gräten und Würze, ist nicht unbedingt notwendig. Denn es gibt keine Hinweise, dass selbst zubereitete, sogenannte "leichte" Speisen Vorteile gegenüber bewährtem Dosenfutter bringen. Bei den meisten felinen Wesen scheitert die Umstellung des Futters bereits im Versuchsstadium. Denn Katzen verzehren meistens nur, was sie kennen.

Wenn aber die Katze ein paar Tage lang beharrlich ihr Futter verweigert, sollte man unbedingt einen Tierarzt zu Rate ziehen.

Anders ist es beim Hund: Wenn der einmal ein paar Tage lang nichts fressen will, kann ihm das nichts schaden. Denn diese Tiere verfügen meist über ausreichend Instinkt, um zu spüren, was ihnen gut tut.

Oberstes Gebot an heißen Tagen ist jedoch penible Sauberkeit. Dosenfutter ist sofort aus dem Futternapf zu entfernen und zu entsorgen, wenn das Tier seine Mahlzeit beendet hat. Denn Futterreste sind eine ideale Brutstätte für Fliegen und andere Insekten. Steht das Futter im Freien, ist es eine ideale Beute für Wespen.

Trockenfutter wird oft für die ideale Alternative zum herkömmlichen Futter gehalten. Das sollte man jedoch nur anbieten, wenn Hund und Katze es akzeptieren, notwendig ist es nicht. "Denn weder Hunde noch Katzen müssen 'immer' Zugang zu Futter haben", erklärt Tierärztin Iben. Wichtig ist nur Wasser.

Und das ist bei Menschen doch auch nicht anders.

Information auch unter: www.tierfreunde.org

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: zobl.susanne@news.at