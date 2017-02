Kater Nutmeg (Muskat) aus dem britischen Newcastle ist zum Katzenwunder in sozialen Medien avanciert: Vor wenigen Wochen hat er sein 31. Lebensjahr absolviert - wäre er ein Mensch, hätte er seinen hundertsten Geburtstag längst überschritten. Nicht einmal ein leichter Schlaganfall hatte dem Tiger etwas anhaben können. Als Jüngling von fünf Jahren fand er sich bei den Finleys im Garten ein und ist geblieben. Das Alter dieses Wunderkaters erstaunt Tierärztin Sabine Schroll, in deren Praxis 16- bis 20-jährige feline Patienten zum Alltag gehören.

Ab elf Jahren gelten Katzen als Senioren, erklärt Schroll. Mit 16 Jahren treten sie in die geriatrische Phase ihres Lebens ein. Das aber wollen Katzen selbst nicht wahrhaben und schon gar nicht ihren Haltern zeigen. Wenn sie Schmerzen haben oder sich nicht wohlfühlen, ziehen sie sich zurück, obwohl sie mehr Zuneigung brauchen.

Auch die Fütterung sollte dem Alter angepasst erfolgen. Es reicht nicht mehr, die Leibspeise zu servieren. "Die ältere Katze braucht Entertainment und viele kleine Portionen", sagt Schroll. Wenn eine Katze jedoch nicht mehr weiß, dass der vorgesetzte Napf Futter enthält, ist es nicht auszuschließen, dass sie an Demenz erkrankt ist. Andere Symptome dafür sind nächtliche Schreianfälle oder Stubenunreinheit.

Keine Frage, dass man dem Tier seinen Alltag auch in schwierigen Lebenslagen erleichtern kann. Schroll rät, das Revier des Stubentigers zu verkleinern, für warme Schlafplätze zu sorgen und vor allem den Wohnraum übersichtlicher zu gestalten. Zuweilen hilft es auch, den Weg zur Katzentoilette zu weisen, wenn man merkt, dass die Katze an Orientierungsschwäche leidet, die allerdings nur in den seltensten Fällen auftritt. Unsauberkeit ist meist auf körperliche Probleme zurückzuführen. Diese aber lassen sich leicht erkennen. Betagte Katzen leiden oft an einer Überfunktion der Schilddrüse, Bluthochdruck oder anderen Erkrankungen, die auch bei Menschen im fortgeschrittenen Alter auftreten können. Regelmäßige Gesundheitschecks beim Tierarzt können diese Leiden in zumindest oft noch erträglichen Schranken halten.

Empfehlenswert für Katzen und Halter ist ein gewisses Quantum an Aktion wie gemeinsames Spielen. Das hält Mensch und Katze fit.

Information:

www.schroll.at

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: zobl.susanne@news.at