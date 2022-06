Haushaltsauflösung – fünf Tipps zum reibungslosen Ablauf

1. Die richtige Vorbereitung ist die halbe Miete

Die Durchführung einer Haushaltsauflösung ist nicht einfach und trotzdem müssen zuvor Planungen erstellt werden. Daher ist es zunächst wichtig, sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen. Möglicherweise auch mit Helfern, die bei dem Vorhaben mit anpacken.

Dabei ist zu bedenken, dass es womöglich noch Stücke in der Wohnung gibt, welche die anderen Angehörigen gerne übernehmen würden. Diese dürfen selbstverständlich nicht mit entsorgt werden.

Alternativ sind in vielen Haushalten auch noch Dinge zu finden, die einen bestimmten Wert besitzen. Sie sollten nicht entsorgt, sondern veräußert werden. Auf diesem Weg lässt sich möglicherweise sogar die Haushaltsauflösung bezahlen.

Steht dann endlich der Plan, geht es mit dem nächsten Schritt weiter.

2. Wertvolle Dinge veräußern

Dieser Schritt ist besonders wichtig, wenn zum Beispiel Antiquitäten oder andere Wertgegenstände im Haushalt gefunden wurden. Um diese korrekt zu veräußern, kann man unterschiedliche Wege gehen:

Fachmann draufschauen lassen: Er kauft die Gegenstände möglicherweise auch ab.

Hausflohmarkt veranstalten: Am besten inklusive Werbung und genauer Terminierung.

Ein weiterer Zweck dieser Vorgehensweise besteht darin, dass je mehr im Vorfeld der Entrümpelung verkauft wird, desto weniger muss im Anschluss entsorgt werden.

© pixabay/jackmac34 Einige wertvolle Gegenstände können verkauft werden.

3. Weitere Planung für die Entrümpelung

Nun wird geprüft, was eigentlich übrig geblieben ist und wie diese Dinge am besten entsorgt werden. Hierzu wird zunächst eine Bestandsaufnahme unternommen. Um die restlichen Güter zu entsorgen, kann ein Container bestellt werden. Als zusätzliche Hilfe kommen geeignete Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen hinzu. In diese können zu Beispiel alte Kleider gesteckt werden, die sich so leichter zu anderen Stellen (zum Beispiel der Altkleidersammlung) verbringen lassen.

Wichtig ist es auch immer, für die Entrümpelung einen offiziellen Termin mit den Helfern zu vereinbaren. Zudem sollte man den anliegenden Nachbarn Bescheid geben, dass es zum gegebenen Datum etwas lauter werden könnte.

4. Die Helfer müssen unterstützt werden

So subtil es klingt, aber ein gutes Essen kann die Motivation der Helfer stärken und hebt gleichzeitig die Arbeitsstimmung. Daher gilt es morgens, vor Ausführung der Entrümpelung, Brötchen zu schmieren oder sich für mittags eine Alternative zu überlegen. Zudem ist es sinnvoll, den Arbeitern genügend zum Trinken bereitzustellen.

Wichtig bei der Entrümpelung ist immer, dass gewisse Wege freigeräumt werden müssen. Somit ist ein effizienteres Arbeiten möglich. Gemeinsam mit den Helfern werden die Dinge nun sortiert, denn auch die Mülltrennung sollte bedacht werden. Zugleich sollten sich nicht zu viele Helfer in einem Raum aufhalten. So behindern sie sich nur gegenseitig.

Ferner ist es sinnvoll, einen gewissen Arbeitsschutz zu beachten. Als Beispiel:

Große Teile sollten nur von mehreren Personen getragen werden.

Sicherheitshandschuhe schützen vor etwaigen Gefahren und Verletzungen.

Für manche Entrümpelung ist auch ein gewisses Maß an Werkzeugen erforderlich.

Kleinteile werden zuerst entsorgt, große Möbelstücke kommen zuletzt.

5. Restmüll entsorgen

In der Regel werden Container und andere Behälter binnen einer gewissen Frist wieder vom Anbieter abgeholt. Diese bringen den Restmüll zu den entsprechenden Wertstoffhöfen, wo es zu einer fachgerechten Entsorgung kommt.

Frage - selber machen oder Fachmann beauftragen?

Diese Frage taucht bei dem Vorhaben selbstverständlich immer wieder auf. Der große Vorteil der Beauftragung durch den Fachmann besteht darin, dass von ihm sämtliche Aufgaben übernommen werden und die Wohnung am Ende besenrein übergeben wird.

Entscheidet man sich für diese Variante, sucht man sich am besten ein Unternehmen, das gewisse Richtlinien einhält und unter Umständen sogar einen Wertausgleich mit anbietet.