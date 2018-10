Putzen an sich ist schon eine nervige Angelegenheit. Doch was dabei am meisten nervt, ist Staubwischen. Staub bleibt einfach überall hängen, und je mehr Dekoartikel man irgendwo stehen hat, desto zeitaufwändiger wird das Entstauben. Mit diesen Tipps müssen Sie seltener Staub wischen.