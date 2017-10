Beim Einsturz eines Wohnhauses sind in Lettland fünf Menschen getötet worden. Ursache des Unglücks am Donnerstagabend war nach Angaben des staatlichen Rettungsdiensts eine Explosion. Die herbeigerufenen Helfer konnten aus den Trümmern des völlig zerstörten Hauses in der Kleinstadt Saulkrasti - etwa 45 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Riga - nur noch die Leichen bergen.

Augenzeugen zufolge hatten darin eine Familie mit zwei Kindern und deren Großmutter gewohnt. Alle fünf hielten sich zum Unglückszeitpunkt im Gebäude auf, berichtete der lettische Rundfunk.

Der Rettungseinsatz und die Suche nach weiteren Vermissten wurden Freitag früh eingestellt, teilte eine Sprecherin der Einsatzkräfte mit. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Dazu wurden auch Sprengstoffexperten der lettischen Armee herangezogen. Das lettische Fernsehen berichtete, nach unbestätigten Informationen soll in dem Haus Pyrotechnik gelagert worden sein.