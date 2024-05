Hauptprozess gegen deutsche "Reichsbürger"-Gruppe begonnen

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am Dienstag der Hauptprozess gegen die deutsche "Reichsbürger"-Gruppe begonnen. Hier müssen sich die mutmaßlichen Rädelsführer der Gruppierung verantworten: Heinrich XIII. Prinz Reuß sowie Rüdiger von Pescatore, der den militärischen Arm geleitet haben soll. Die "Reichsbürger"-Gruppe soll den gewaltsamen Umsturz der deutschen Regierung und eine Machtübernahme geplant haben.

Den meisten der insgesamt neun Angeklagten in Frankfurt wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens" vorgeworfen. Auf der Anklagebank befinden sich Ex-Bundeswehrsoldaten sowie die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und frühere Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Für die Beschuldigten gilt bis zu einem etwaigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Ende April hatte in Stuttgart der erste "Reichsbürger"-Prozess um den sogenannten militärischen Arm der Gruppe begonnen; nun folgt Frankfurt mit den mutmaßlichen Rädelsführern. Im dritten Prozess in München stehen ab dem 18. Juni die übrigen mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe vor Gericht. Die Gruppe von "Reichsbürgern" war nach einer groß angelegten Anti-Terror-Razzia im Dezember 2022 bekannt geworden. Es gab auch je eine Festnahme in Österreich und in Italien.

Am Oberlandesgericht Frankfurt gelten strengste Sicherheitsvorkehrungen. Für den Ausnahmeprozess wurde eigens eine Leichtbauhalle aus Metall mit rund 1.300 Quadratmeter Fläche am Stadtrand der Mainmetropole aufgebaut.