Haselsteiner-Aus bei Puls 4-Show "2 Minuten 2 Millionen"

Hans Peter Haselsteiner ist aus der Puls 4-Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" ausgestiegen. "Es ist mein letzter Pitch", sagte der Investor in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung, nachdem innovative Getreidemühlen vorgestellt worden waren. Zum Anlass für seinen Ausstieg nach zehn Jahren nahm er seinen kürzlich begangenen 80. Geburtstag. Insgesamt investierte Haselsteiner im Rahmen der Show über elf Millionen Euro in den österreichischen Erfindergeist.

Die weiteren Investoren applaudierten Haselsteiner in der Sendung. Auch wurde der Ex-Chef des Bauriesen Strabag von Jungunternehmern überrascht, die dank seiner Investments mit ihren Ideen durchstarten konnten. In der Sendung meinte er, dass er noch mit vielen Investments verbunden sei, teils auch Freundschaften geknüpft habe. "Es waren zehn Jahre, die ich sehr genossen habe", so Haselsteiner.

Seinen Platz in "2 Minuten 2 Millionen" übernimmt der Wiener Medienmanager Michael Grabner. Der Mittsiebziger war u.a. Gründungsgeschäftsführer der Mediaprint und im Vorstand des "Kurier" tätig. Weitere berufliche Stationen umfassen etwa die Österreichische Beteiligungs AG (ÖIAG), die Georg von Holtzbrinck Gruppe und die "Augsburger Allgemeine".