Der Skandal um Harvey Weinstein zieht immer weitere Kreise. Vor rund einer Woche wurden die ersten Sex-Vorwürfe laut. Zahlreiche Hollywoodstars zeigten sich empört, seine Ehefrau distanzierte sich von ihm. Und während sich Weinstein in einer Klinik wegen seiner angeblichen Sexsucht behandeln lässt, rollt für ihn der Rubel ... in der Immobilienbranche. Der Produzent hat zwei seiner Häuser zum Verkauf angeboten. Eines davon hat bereits den Besitzer gewechselt. Eine gute Gelegenheit, einen Blick in Weinsteins Luxusbleiben zu werfen.