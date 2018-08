Die Umbau der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bleibt erhalten. Es sollen auch keine Unfallspitäler oder Reha-Einrichtungen geschlossen werden.

Das sieht das Reformkonzept vor, das Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) mit AUVA-Obmann Anton Ofner und ÖVP-Klubchef August Wöginger vorgestellt hat. Das Papier muss noch am 21. August vom AUVA-Vorstand beschlossen werden.

Wo gespart werden soll

Gespart soll demnach vor allem in der Verwaltung werden. Es soll keine Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen geben. Bei Ärzten und Pflegern soll es keine Personalkürzungen geben. Das Leistungsangebot bleibe in vollem Umfang bestehen, hieß es bei der Pressekonferenz.

Was im Vorfeld befürchtet wurde

Die Zukunft der Versicherung wird damit just an jenem Tag vorgestellt, an dem österreichweit gegen deren Zerschlagung protestiert wird. Angedroht wurde das Ende der AUVA im Koalitionspakt der türkis-blauen Regierung. Bis Ende des Jahres sei ein Konzept zur Einsparung von 500 Millionen Euro vorzulegen, womit der von den Unternehmern zu leistende Unfallversicherungsbeitrag von 1,3 auf 0,8 Prozent gesenkt werden soll, so die Vorgabe. Andernfalls werde die AUVA in die bestehenden Träger übergeführt und damit aufgelöst.

Zuletzt hatte es geheißen, dass dies bereits vom Tisch sei. Statt dessen soll es Einsparungen in der Verwaltung, aber keine Krankenhausschließungen oder Leistungskürzungen geben. Der Löwenanteil dürfte aber durch die Erfüllung der wiederholt geäußerten Wünsche von Obmann Ofner geschafft werden: Wie am Sonntag auch der "Kurier" berichtete, soll die AUVA von Entgeltfortzahlungen für Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben befreit werden, was 120 Mio. Euro bringt. Weitere 150 Mio. Euro will man von zu hohen Zahlungen für in anderen Spitälern behandelte Arbeitsunfälle holen, nochmals 150 Mio. durch die Abdeckung bisher zu gering vergüteter Freizeitunfälle in AUVA-Häusern.

Proteste seitens der Opposition

Seitens der Opposition gab es bereits im Vorfeld der Präsentation Proteste. "Die enthüllten Regierungspläne zum AUVA-Sparpaket deuten darauf hin, dass die Regierung Krankenhausleistungen für Patienten streichen oder teurer machen will. Beides ist für die SPÖ inakzeptabel. Die Regierung sollte bei ihren üppigen PR-Töpfen sparen, aber nicht bei der Gesundheit der Menschen", so SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner in einer schriftlichen Stellungnahme.

Kritik kam auch von den NEOS. "Letztlich sollen die Kosten von der AUVA nur zu den Krankenkassen verschoben werden. Mit dem angedachten Ende der Entgeltfortzahlungen werden zwar bestehende Strukturfehler bereinigt, das senkt aber noch lange keine Kosten", meinte Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Er sprach sich erneut für eine Versicherungspflicht statt einer Pflichtversicherung aus.

Scharfe Kritik an Hartinger bei Betriebsversammlung

Die Belegschaftsvertreter haben am Montagvormittag bei der Betriebsversammlung der AUVA in Wien noch einmal scharfe Kritik an den Reformplänen der Bundesregierung geübt. Das Vorgehen von Hartinger-Klein, just am Tag der Protestveranstaltungen eine Pressekonferenz zu den Reformvorhaben einzuberufen, bezeichneten Betriebsratsmitglieder als Desavouierung.

» Wenn diese Pläne Realität werden, ist es aus mit der Gesundheitsvorsorge in Österreich «

Die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, bezeichnete den Protest als "akut und bitter notwendig". "Wenn diese Pläne Realität werden, ist es aus mit der Gesundheitsvorsorge in Österreich". Das Gesundheitssystem solle zerstört werden, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Industrie eine halbe Milliarde Lohnnebenkosten schenken wolle - auf Kosten der Arbeitnehmer. Die geplanten Einsparungen könnten nur durch Leistungskürzungen oder auf Kosten der Arbeitnehmer realisiert werden. "Das ist eine brutale Umverteilung von unten nach oben, zu denen, die es eh schon haben", so Teiber.

Gleichzeitig merkte die Gewerkschafterin an, dass der Protest bereits Wirkung zeige. So soll es laut den durchgesickerten Plänen nun ja doch zu keinen Privatisierungen kommen. Am Vorgehen der Gesundheitsministerin übte Teiber scharfe Kritik: "Was die Ministerin mit der Pressekonferenz heute tut: Sie stößt allen vor den Kopf. Wir haben keine Ahnung, was da präsentiert wird". Weder Arbeitnehmervertreter noch Arbeitgebervertreter seien im Vorfeld der Pressekonferenz informiert worden.

Kritik an Ofners Informationspolitik

Ähnlich äußerte sich Betriebsratsvorsitzender Rainer Hawlicek. Das Vorgehen sei eine Desavouierung. Die Ministerin stelle heute ein Konzept für die AUVA vor, "an der der Vorstand der AUVA nicht wirklich beteiligt ist". Auch an der Informationspolitik des AUVA-Vorstandsvorsitzenden Anton Ofner wurde Kritik geübt. Dieser sei "eine der größten Enttäuschungen", sagte Vorstandsmitglied Anton Hiden bei der Protestveranstaltung vor der AUVA-Zentrale in Wien.

Auch Hawlicek kritisierte das Vorgehen der Regierung generell. Es würden hier 500 Millionen Euro aus dem Gesundheitssystem herausgenommen werden und "Leuten in die Tasche gesteckt, die zuvor dafür im Wahlkampf bezahlt haben. Das ist grob fahrlässig."