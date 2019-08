Economy Class? Guter Witz. Wenn man Royal ist, fliegt man auch royal. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zuletzt mit einer Cessna nach Nizza gedüst. Ein Video der Jet-Experten von jetAVIVA zeigt, dass es sich damit luxuriös durch die Lüfte gondeln lässt.

Leder und Holzvertäfelungen soweit das Auge reicht: Der 12-Sitzer der Marke Cessna Citation Sovereign sieht aus wie das fliegende Wohnzimmer eines Adeligen. Wie passend, dass Elton John seine Gäste Prinz Harry und Herzogin Meghan damit abholen hat lassen, um sie nach Nizza zu fliegen.

Dumm nur, dass die ganze Sache einen veritablen Shitstorm in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Und auch wenn sich Sir Elton John darüber aufregt und die Royals verteidigt, ist der Aufruhr nicht ganz unverständlich.

Darf man als Royal nicht mit einem Jet reisen? Doch, natürlich! Klar, dass sich Prinz und Prinzesschen nicht auf Sitz D und E neben Normalsterbliche quetschen werden.

Es wirkt allerdings ein wenig scheinheilig, die dicke Umweltschützer-Hose anzuziehen und dann innerhalb von 11 Tagen vier Mal mit dem Privatjet durch die Weltgeschichte zu gondeln. Also: Rein in die Cessna und in Sachen Umweltschutz ein weniger ruhiger verhalten. Dann ist der Aufschrei auch nicht so groß.