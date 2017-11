Harrison Ford half Frau nach Autounfall

"Indiana Jones"-Held Harrison Ford (75) hat sich auch abseits der Leinwand als Retter in der Not betätigt. Der Hollywood-Star habe einer Frau geholfen, deren Auto von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe hineingefahren sei, berichteten US-Medien in der Nacht auf Montag unter Berufung auf die Feuerwehr in Santa Paula.

Fords Auto sei, wie viele andere, nach dem Unfall angehalten worden. Der Schauspieler stieg nach dem Vorfall am Sonntag aus und half der Frau, die später mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ford war vor allem mit Filmen wie "Star Wars", "Indiana Jones", "Blade Runner" oder "Der einzige Zeuge" bekannt geworden.