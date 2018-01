Am 26. Jänner feiert Ellen DeGeneres ihren 60. Geburtstag. Zeit, die Entertainerin zu feiern.

"Wenn 60 bedeutet, von Justin Timberlake überrascht zu werden, bin ich dabei", schreibt Ellen DeGeneres auf Instagram. Dazu postet sie ein kurzes Video, in dem ihr der Sänger gratuliert.

Die Entertainerin war auch hierzulande jahrelang in ihrer Sitcom "Ellen" zu sehen. Im Jahr 1997 outete sich die gleichnamige Serienfigur in der Folge "The Puppy Episode" als lesbisch. Die Sendung wurde abgesetzt, als Ellen DeGeneres selbst sich in einem Spot mit Oprah Winfrey zu ihrer Homosexualität bekannte. Die damals knapp 30-Jährige stand laut eigener Aussage kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin. Die Angebote blieben aus und sie tourte als Stand-up-Comedian durch die USA.

Im Jahr 2001 feierte sie mit "The Ellen Show" ein Comeback. die Sitcom wurde jedoch nach nur einer Staffel eingestellt. 2003 probierte sie es mit der "The Ellen DeGeneres Show". Die Talkshow, in der sie prominente Gäste begrüßt, läuft bis heute. Sie erhielt dafür bereits zahlreiche Preise. In den Jahren 2007 und 2014 moderierte Ellen DeGeneres die Oscar-Verleihung, auch durch die Emmys und Grammys hat sie bereits als Gastgeberin geführt. Im Animationsfilm "Findet Nemo" war sie in der Originalversion die Stimme der Dorie.

Ellens lustigste Momente

Ellens coolste Sprüche

"SpotOnNews" hat anlässlich des 60. Geburtstags einige der coolsten Sprüche zusammengesammelt. Hier ein kleiner Ausschnitt:

"Ich habe immer gesagt, ich mag meinen Kaffee, wie ich meine Männer mag ... Ich trinke keinen Kaffee."

"Ich hatte alles, was ich mir erhofft hatte, aber ich war nicht ich selbst. Also beschloss ich, ehrlich darüber zu sein, wer ich bin. Es war seltsam: Die Leute, die mich dafür liebten, lustig zu sein, mochten mich plötzlich nicht mehr, weil ich ... ich war."

"Müssen wir uns Sorgen darüber machen, wer schwul und wer hetero ist? Können wir nicht einfach alle mögen und nach dem Auto beurteilen, das sie fahren?"

"Akzeptiere, wer du bist, es sei denn, du bist ein Serienmörder."

"Im Leben geht es um das Gleichgewicht. Das Gute und das Böse. Die Höhen und Tiefen. Die Piña und die Colada."

"Du musst in Form bleiben. Meine Großmutter hat mit 60 angefangen, jeden Tag 8 Kilometer zu gehen. Sie ist jetzt 97, und wir wissen nicht, wo zur Hölle sie ist."