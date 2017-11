Der schnellste Illusionist der Welt, Hans Klok, kommt mit seiner neuen Show "House of Mystery" 2018 nach Österreich. Bei drei der fünf Termine im März sollen nicht nur die Tricks des Niederländers das Publikum verzaubern: Pamela Anderson wurde vom Veranstalter am Donnerstag als Special Guest des Magiers bestätigt.

Der Baywatch-Star stand bereits in Las Vegas ein halbes Jahr lang mit Klok auf der Bühne. "Ich freue mich so, dass Pam dabei ist - sie ist einfach meine allererste Wahl", sagte der Illusionist. Zu sehen ist das blonde Dreamteam am 3. März im Bregenzer Festspielhaus, am 17. März in der Salzburgarena in Salzburg und am 18. März in der Wiener Stadthalle F. Ohne der Schauspielerin trickst Klok am 2. März in der Linzer Tips Arena und am 4. März noch einmal im Bregenzer Festspielhaus.

LIVE-TERMINE

02.03.2018 LINZ Tips Arena

03.03.2018 BREGENZ Festspielhaus

04.03.2018 BREGENZ Festspielhaus

17.03.2018 SALZBURG Salzburgarena

18.03.2018 WIEN Wiener Stadthalle F

Infos zu den Shows: www.lskonzerte.at

Offizielle Seite von Hans Klok: www.hansklok.org

Hans Klok zaubert bei News

© Video: News.at