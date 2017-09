Mit dem Baby auf's Oktoberfest

In Bayern steigt gerade das 184. Münchner Oktoberfest. Zahlreiche Promis tummeln sich dabei auf der Wiesn. Unter ihnen Sven Hannawald. Der Ex-Skispringer gerät allerdings in die Kritik, denn seine Frau und er hatten ihr Baby-Söhnchen dabei.

Sven Hannawald und seine Frau Melissa schauten diese Woche am Münchner Oktoberfest vorbei. Mit dabei hatten sie ihren sieben Monate alte Sohnemann Glen. Dies sorgt für Diskussionen. Ist ein Bierzelt tatsächlich der richtige Ort für ein Baby? Sven und Melissa finden: Ja. Sie haben aber auch einen gute Begründung. Abends würden sie mit ihrem Kleinen natürlich nicht auf die Wiesn gehen, aber an einem relativ ruhigen Nachmittag sei das schon in Ordnung, meint das Paar gegenüber "bunte.de". Dies sei ihnen lieber, als den Buben bei einer Nanny zu lassen. Eigentlich eine logische Erklärung, oder?

