In einem Waldstück in Kufstein in Tirol im Bereich des Pfrillsee hat ein Spaziergänger am Donnerstag eine Handgranate gefunden. Wie die Polizei berichtete, verständigte der Mann sofort die Exekutive. Diese sperrte den Fundort weiträumig ab. Die Handgranate wurde schließlich vom Entminungsdienst geborgen und abtransportiert.

