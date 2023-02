Handgeschriebener Songtext von David Bowie versteigert

Ein von der Pop-Ikone David Bowie (1947-2016) handgeschriebener Songtext ist für 57.000 Pfund (rund 64.000 Euro) versteigert worden. Das von Bowie beschriebene Papierstück mit 18 Zeilen des Songs "The Jean Genie" aus dem Jahr 1972, das zuvor dem Gründer eines David-Bowie-Fanclubs gehörte, kam am Dienstag im englischen Auktionshaus Omega Auctions unter den Hammer. Es übertraf die Erwartungen - zuvor war nur mit bis zu 50.000 Pfund Erlös gerechnet worden.

Im vergangenen Jahr wurde im gleichen Auktionshaus ein handgeschriebener Songtext von Bowies "Starman" für mehr als 200.000 Pfund versteigert. Der am 8. Jänner 1947 in London geborene David Bowie hatte mit Alben wie "The Rise and Fall of Ziggy Stardust", "Heroes" und "Let's Dance" Musikgeschichte geschrieben. Von 1976 bis 1978 lebte er in Berlin. Bowie starb am 10. Jänner 2016 in New York.