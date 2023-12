Handelsangestellte setzen Warnstreiks bis Freitag fort

Die gewerkschaftlichen Protestmaßnahmen aufgrund der stockenden KV-Verhandlungen im Handel sollen noch bis einschließlich Freitag weitergehen. Größere Aktionen seien vor Weihnachten aber nicht mehr geplant, hieß es von der Gewerkschaft zur APA.

Mittwochfrüh blockierten laut ORF Kärnten etwa 40 Menschen von der Belegschaft und der Gewerkschaft für 15 Minuten den Eingang zum Billa Plus in Wolfsberg. Danach gab es eine kurze Betriebsversammlung. Laut Gewerkschaft fand auch eine Streikaktion in St. Veit statt.

Die Gewerkschaft will für die rund 430.000 Angestellten im Handel einen gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,48 und 9,38 Prozent erreichen. Die Arbeitgeber bieten 8 Prozent. Vergangene Woche scheiterte die sechste Verhandlungsrunde nach fast zehn Stunden.

Einen weiteren Gesprächstermin gibt es nach wie vor nicht. "Wir sind jederzeit bereit zum Verhandeln, auch noch zwischen den Jahren", hieß es seitens der Gewerkschaft. Vermutlich wird ein Abschluss aber erst im neuen Jahr gelingen.