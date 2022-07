Hamburger Band Revolverheld sagt "Neu erzählen"-Tour ab

Die Hamburger Band Revolverheld hat coronabedingt ihre für Anfang 2023 geplante Arena-Tour abgesagt. Diese hätte sie am 2. Februar auch in die Wiener Stadthalle geführt. "Wir befürchten für den Winter leider wieder das Schlimmste", sagte Sänger Johannes Strate am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Instagram. Es könne niemand gewährleisten, dass im Winter ein Kulturbetrieb stattfinden kann.

"Nach den Aussagen von Drosten und Co. ist es leider so, dass unsere Branche unter Long Covid leidet. Wir werden wahrscheinlich nicht die Einzigen bleiben, die jetzt diesen Schritt gehen müssen", so Strate. Die Band habe lange abgewogen, aber die Unsicherheit sei sowohl bei den Künstlern, als auch bei den Veranstaltern und den Besuchern noch zu groß. Die Tour "Neu erzählen" sollte am 24. Jänner in Leipzig starten und die Band in mehr als ein Dutzend Städte führen.