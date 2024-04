Hamas-Vertreter bewertet Waffenruhe-Vorschlag positiv

Ein ranghoher Hamas-Vertreter hat sich grundsätzlich positiv zum jüngsten Vorschlag Israels für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln geäußert. "Die Atmosphäre ist positiv, es sei denn, es gibt neue israelische Hindernisse", sagte er am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Es seien von Seiten der Hamas "keine größeren Probleme" bezüglich des von Israel und Ägypten vorgelegten Textes feststellt worden.

Eine Delegation der radikalislamischen Palästinenserorganisation will am Montag bei einem Treffen mit Mitarbeitern des ägyptischen Geheimdienstes ihre Antwort auf den jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe und die Freilassung von Hamas-Geiseln übermitteln. Die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung von Hamas-Geiseln laufen bereits seit Monaten.

Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der jüngste israelische Vorschlag umfasse eine Vereinbarung über die Freilassung von weniger als 40 Geiseln im Austausch für die Freilassung von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, sowie eine zweite Phase einer Waffenruhe, die eine "Periode anhaltender Ruhe" einschließt - Israels Kompromissantwort auf eine Hamas-Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand.

Nach der ersten Phase würde Israel den freien Verkehr zwischen dem südlichen und dem nördlichen Gazastreifen und einen teilweisen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zulassen, sagte die Quelle.

US-Präsident Joe Biden sprach am Sonntag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, und das Weiße Haus teilte mit, dass die Gespräche darauf abzielten, die Freilassung der Geiseln, die seit dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober festgehalten wurden, in Verbindung mit einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen sicherzustellen.

Im Rahmen der bisher einzigen von den USA, Katar und Ägypten vermittelten Einigung zwischen Israel und der Hamas waren Ende November während einer einwöchigen Feuerpause rund hundert Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigekommen. Der Gazakrieg war durch den brutalen Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober ausgelöst worden. Israel geht seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor, erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas.