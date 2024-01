Hamas feuerte zu Silvester erneut Raketen auf Israel ab

Auf Israel sind mit Beginn des neuen Jahres einem Medienbericht zufolge erneut Raketen abgefeuert worden. Wie die Zeitung "Times of Israel" in der Silvesternacht berichtete, schoss die Terrororganisation Hamas mehr als 20 Raketen Richtung Israel ab. Die meisten seien von Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. In mehreren Orten im Zentrum des Landes sowie im Süden Israels hätten die Sirenen geheult.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, der Beschuss sei eine Reaktion auf "Massaker an Zivilisten" im Gazastreifen. Nach Angaben des Rettungsdienstes seien zunächst keine Verletzten gemeldet worden, berichtete "Times of Israel".

Zwischen der Hamas im Gazastreifen und Israel herrscht seit fast drei Monaten Krieg. Auslöser war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels am 7. Oktober, bei dem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen rund 1200 Menschen in Israel ermordeten und rund 240 weitere in den Gazastreifen verschleppten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Ziel der Regierung ist die völlige Zerstörung der Hamas. Die Zahl der seit Kriegsbeginn im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza auf 21 822. Die Zahl lässt sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.