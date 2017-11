Jedes Jahr wird mit Spannung erwartet, für welches Kostüm sich Heidi Klum an Halloween entscheidet. Dieses Jahr war der Werwolf an der Reihe. Und was haben die übrigen Promis getrieben?

Für ihre alljährliche Halloween-Party in New York hat sich Heidi Klum aufwendig den Horrorfilm-Look schminken lassen, den Michael Jackson im Jahr 1982 in dem Musikvideo "Thriller" getragen hatte. Das Topmodel trugt nicht nur die Maske, sondern auch dieselbe bunte Collegejacke, Jeans und die weißen Tennissocken wie einst Jackson. Sie posierte getreu dem Original mit Zombie-Darstellern an ihrer Seite.

© www.PPS.at Heidi Klum mit ihren Zombies

Auf Instagram konnten Heidis Fans verfolgen, wie sich Heidi Klum in einen Werwolf verwandelt.

Zu Heidi Klums alljährlicher Halloween-Party erschienen auch heuer wieder zahlreiche Prominente wie Rapper Ice-T, Comedian Nick Cannon oder GNTM-Juror Thomas Hayo.

Die Kostümierungen der Stars

Doch nicht nur Heidi Klum, sondenr auch viele andere Stars haben sich dieses Jahr ganz schön was einfallen lassen.

