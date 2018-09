Nur 45 Minuten dauerte die einvernehmliche Scheidung am Bezirksgericht Schwechat. Doch wie geht es nun für die 40-Jährige „Eislady“ Estibaliz C. weiter? In der Maßnahmenvollzugsanstalt Asten sitzt sie derzeit eine lebenslange Haftstrafe wegen zweifachen Mordes an ihrem Ex-Gatten und ihrem damaligen Lebensgefährten ab. Doch es gibt Hoffnung auf Freiheit. Sie hat konkrete Pläne für ihre Zukunft. Die Scheidung war der erste Schritt zum neuen Ich.

Die Ehe war schon lange tot. Die Liaison mit ihrem Mithäftling war nicht der Auslöser für die endgültige Trennung“, stellt Strafanwalt Rudolf Mayer klar. Vielmehr wollte seine Klientin Estibaliz C. endlich mit ihrer Vergangenheit abschließen. „Sie ließ sich scheiden, um alte Beziehungsmuster zu beenden“, erklärt er. Ein Teil ihres langes Weges in eine neue Zukunft, die sie sogar als freie Frau erleben könnte. Stets beratend an ihrer Seite ist Anwalt Rudolf Mayer.

Bei der Scheidung war er im Bezirksgericht vor Ort, Kontakt zur verurteilten Estibaliz C. - sie tötete und zerstückelte zwei ihrer Ex-Partner – kann er derzeit nur über das Telefon halten. Geheimnisse gebe es keine. Alle Gespräche, die in der psychatrischen Anstalt in Linz/Asten eingehen, werden abgehört. Ihren allgemeinen Zustand beschreibt er in der Ferndiagnose als äußerst positiv. „Ich als Laie würde sagen, sie ist geheilt.“

Von der psychischen Störung geheilt?

Die einst brutale und unberechenbare Mörderin spreche ruhiger und sachlicher. Auch mache sie den Anschein, nicht von irgendwas getrieben zu sein. Sie zeige sich in Gesprächen mit ihrem Anwalt einsichtig und argumentiert sachlich. „Ich führe das auf die neue und super Therapie zurück“, sagt Mayer.

Auch ihre Mutterqualitäten hebt er lobend hervor. Sie sei eine sehr einfühlsame Frau. Sie vereine in ihrer Persönlichkeit Intellektualität und beherrschte Emotion. Das Wohlergehen ihres Kindes sei ihr immer am wichtigsten. Deshalb sollte auch die Scheidung friedlich über die Bühne gehen. „Sie ist eine gute Mutter, das kann ich unterschreiben“, sagt der Anwalt.

Ist die „Eislady“ eine Millionärin?

Dass sie mit ihren Büchern und Interviews zu einer reichen Frau in Haft wurde, bezweifelt er. Der Unterhalt für das gemeinsame Kind, der ihr nach der Scheidung zugesprochen wurde, wird jedenfalls nach Spanien zu Estis Eltern überwiesen. Sohn Roland (6) lebt dort bei den Großeltern, denen das Obsorgerecht zugesprochen wurde.

Ob der leibliche Vater und Ex-Mann von Esti sein Kind auch sehen darf, liegt im Ermessen der spanischen Gerichte. Roland R. müsse dazu einen Antrag beim zuständigen Gericht stellen, erst dann stehe ihm ein offizielles Besuchsrecht zu.

Wann wird Esti aus der Haft entlassen?

Indes plant Esti ihre Zukunft. Dafür gibt es zwei mögliche Szenarien, wie der Anwalt gegenüber „News“ erklärt. Die inzwischen 40-Jährige hat eine lebenslängliche Haftstrafe für zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher abzusitzen. Doch was heißt das konkret?

Die Zukunftspläne der Eislady

Sobald sie als geheilt gilt, wird sie aus dem Maßnahmenvollzug (in der sie unbegrenzt festgehalten werden kann) entlassen und in eine normale Haftanstalt verlegt. Dort sitzt sie dann ihre restliche Haftstrafe ab Für Lebenslang wird man in Österreich frühestens nach 15 Jahren entlassen. Sollte alles so gut weiterlaufen, könnte Estibaliz C. mit 50 Jahren als freie Frau das Gefängnis verlassen.

Die zweite und - von der Eislady bevorzugte Variante - ist die Überstellung nach Spanien. Sie wolle so nah wie möglich bei ihrem Kind sein. Derzeit gebe es in Spanien keinen entsprechenden Maßnahmenvollzug mit Therapie, der in ihrem Fall gefordert wird. Sollte sich das ändern, würde die einstige Wiener Eissalonbesitzerin mit dunkler Vergangenheit Österreich sofort den Rücken kehren.