Der Konflikt um die Auslieferung Puigdemonts wird zu einer Entscheidung mit europäischer Dimension.

In Schleswig-Holstein sitzt ein ehemaliger katalanischer Ministerpräsident im Gefängnis, der nichts gestohlen, keine Pflastersteine geworfen, niemand mit Mord bedroht hat. Und trotzdem wurde er wegen eines Europäischen Haftbefehls und nach einem Geheimdienst-Hinweis an der deutschen Grenze bei der Einreise festgenommen.

Carlos Puigdemont ist nach Meinung der spanischen Zentralregierung der Rebellion schuldig – sowie der Veruntreuung von Staatsgeldern, weil seine Regierung eine von Madrid verbotene Volksabstimmung finanziert hat. Für beides gibt es im deutschen Recht keine Entsprechung. Trotzdem steht es 50:50, ob Puigdemont ausgeliefert wird.

Deutsche Zeitungen stellen einen fiktiven Vergleich an: Was wäre, wenn ein bayrischer Ministerpräsident täte, was der Katalane getan hat – die Abspaltung des Freistaates von Deutschland verlangen, zu Demonstrationen aufrufen, darüber abstimmen lassen?

Befürworter der Auslieferung argumentieren, dass es um Verfassungsbruch geht, und das sei in Spanien zu verhandeln. Ein anderes Land habe nicht das Recht, ein solches Verfahren durch „Asylgewährung“ zu verhindern.

Gegner der Auslieferung meinen, Puigdemont sei freizulassen, weil es die Vorwürfe im deutschen Recht nicht gebe, also auch ein deutscher Landeschef mit einer „Volksabstimmung“ geltendes Recht nicht brechen würden. Manche verweisen auf Schottland, wo es diese Abstimmung im September 2014 ja gab, das Resultat aber zugunsten Londons ausfiel.

Katalonien hat für Spanien die Bedeutung, die Bayern für Deutschland oder Schottland für das Vereinigte Königreich haben. Trotzdem sollte es das Recht auf Abspaltung geben, wenn Föderalismus ernst genommen wird. Folglich ist Puigdemont kein Verbrecher, sondern ein Politiker, der für die einen ein Held, für die anderen ein Aufrührer ist.



Eine Kernfrage ist gleichzeitig, ob für Europa der Zentralismus a la Madrid oder der Föderalismus a la Berlin die Zukunft ist. Der Konflikt um die Auslieferung Puigdemonts wird somit zu einer Entscheidung mit europäischer Dimension.



