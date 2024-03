Hämmerle triumphiert erneut im Montafon

Alessandro Hämmerle hat zum bereits vierten Mal seinen Heimweltcup im Montafon gewonnen. Der Olympiasieger aus Vorarlberg nahm am WM-Ort von 2027 am Samstag auch seinen Landsmann Julian Lüftner (3.) mit aufs Podest. Der Franzose Leo Le Ble Jaques eroberte im Fotofinish Platz zwei.

Hämmerle sprach von einem "Megadruck" im Vorfeld, nachdem die vergangenen Rennen nicht nach Wunsch verlaufen waren. "Man kommt da her, will natürlich abliefern und wenn das Rennen so ausgeht, ist es natürlich wunderbar", erklärte Hämmerle nach seinem zweiten Saisonsieg und vierten Podestplatz. Lüftner schaffte das Stockerl-Comeback nach mehr als zwei Jahren Pause.

Das ÖSV-Duo schaffte im Halbfinale ein Husarenstück, indem sie Saison-Dominator Eliot Grondin auf der Zieleinfahrt überholten. Erst das Fotofinish löste die Szene auf. Der kanadische Gesamtweltcupführende schaffte es damit erstmals in dieser Saison nicht unter die ersten Drei. Im Finale war Hämmerle lange Zeit ungefährdet, ehe es auf den letzten Metern erneut knapp wurde. Wieder brandete erst nach Fotofinish-Entscheid Jubel auf.

Weltmeister Jakob Dusek stürzte im Viertelfinale. Für Luca Hämmerle war im Achtelfinale Endstation, die weiteren ÖSV-Boarder scheiterten in der Qualifikation am Vortag. Am Sonntag findet jeweils noch ein zweites Rennen statt.