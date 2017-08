Hack-Gefahr bei Herzschrittmachern - Rückruf für Update

Die US-Firma Abbott ruft Herzschrittmacher des Herstellers St. Jude Medical wegen mangelnder Cybersicherheit zu einem Update zurück. Das Gerät könnte anfällig für Angriffe von Hackern sein. Allein in den USA sind 465.000 Patienten betroffen, informierte die dortige Arzneimittelbehörde FDA Anfang der Woche. Nach Berichten heimischer Medien gilt der Rückruf auch für Schrittmacher in Österreich.

Die jeweiligen Ärzte und Spitäler seien aufgefordert, die Patienten zu informieren, zitierte "Die Presse" die Medizinmarktaufsicht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Anzahl der in Österreich betroffenen Patienten sei noch nicht bekannt, hieß es am Donnerstag in einem Onlinebericht der Tageszeitung. Es seien aber nicht alle Herzschrittmacher der Firma betroffen, sondern nur jene mit Radiofrequenzfunktion, die mit Funk über kurze Strecken kommunizieren können. Bei der AGES war für die APA am Abend niemand mehr erreichbar.

In Österreich sind 6.000 Patienten von dem Update des Herzschrittmachers betroffen. Das berichtete "DerStandard.at" am Donnerstag unter Berufung auf Angaben der Herstellerfirma.