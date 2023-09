Haas und Haderlap für Österreichischen Buchpreis nominiert

Wolf Haas eben erschienenes "Eigentum", ein eigenwilliger Nachruf auf seine Mutter, hat ebenso Chancen auf den Österreichischen Buchpreis 2023 wie Bodo Hells Mischung aus Naturkunde und Sprachspiel "Begabte Bäume" und Maja Haderlaps in der nächsten Woche erscheinender Roman "Nachtfrauen". Insgesamt stehen sieben Frauen und drei Männer mit ihren Büchern auf der heute veröffentlichten Longlist, die am 10. Oktober zur Shortlist halbiert wird. Die Preisvergabe ist am 6. November.

Nominierungen gibt es auch für Birgit Birnbacher, Milena Michiko Flašar, Susanne Gregor, Karin Peschka, Christina Walker, Teresa Präauer und Clemens J. Setz. Die beiden Letztgenannten stehen auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Auf der drei Titel umfassenden Shortlist für den Debütpreis befinden sich Arad Dabiri ("Drama"), der auch für den Deutschen Buchpreis nominierte Thomas Oláh ("Doppler") und Eva Reisinger ("Männer töten"), mit deren Lesung vergangene Woche die O-Töne im Wiener Museumsquartier zu Ende gegangen sind. Das Literaturfestival verzeichnete heuer einen Rekordzahl von insgesamt 12.200 Besuchern. Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Wer auf den beiden Shortlists steht, hat 2.500 Euro sicher.

Die Buchpreis-Jury setzt sich heuer aus Verena Brunner-Loss (Buchhändlerin), Imogena Doderer (Kulturredakteurin, ORF), Joachim Leitner (Kulturredakteur, "Tiroler Tageszeitung"), Katrin Schumacher (Literaturkritikerin, MDR) und Norbert Christian Wolf (Literaturwissenschaftler, Universität Wien) zusammen. Insgesamt 137 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke, die zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 10. Oktober 2023 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden, wurden laut Aussendung gesichtet.

Der seit 2016 vergebene Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet. Im Vorjahr ging der Österreichische Buchpreis an Verena Roßbacher für ihren Roman "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen", als bestes Debüt wurde Lena-Marie Biertimpels Roman "Luftpolster" ausgezeichnet.

Die für den Österreichischen Buchpreis nominierten Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Longlist Buchpreis:

Shortlist Debüt:

