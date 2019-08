Mit diesen Pflegetricks und Nachtfrisuren bekommen Sie gesundes und schönes Haar, während Sie schlafen. Und das ohne schädigende Hitze und zeitfressenden Friseurbesuch.

1. Haarmaske über Nacht einwirken lassen

Haarpflege muss nicht nur beim Föhnen oder unter Dusche stattfinden. Denn gerade über Nacht haben Masken, Kuren und Co. jede Menge Zeit, tief ins Haar einzuwirken. Hier kann entweder eine Leave-in-Pflege benutzt werden oder eine Kur, die am Morgen ausgewaschen wird.

© MariyaL/istock

2. Seidenkissen gegen Spliss

Haare können durch das Kopfkissen strapaziert werden. Gerade Baumwolle ist schlecht für die Spitzen und führt zu Spliss. Mit einem Seidenkissenbezug können Sie dem entgegenwirken. So werden die Haare nicht mehr aufgerieben und abgebrochen. Besonders indische Seidenkissen eignen sich hervorragend zum Schlafen.

3. Dutt für voluminöses Haar

Für voluminöses und schönes Haar kann man sich am Abend vor dem Schlafengehen einem lockeren Dutt zusammenbinden. Am besten bringt man ihn oben direkt am Kopf an, damit er beim Schlafen nicht stört. Durch diese Trageposition bekommt man auch mehr Volumen direkt am Ansatz. Bei Bedarf kann man den "Knödel" mit einer Haarklammer befestigen. Nach dem Aufstehen einfach den Dutt auflösen und und die Frisur mit etwas Haarspray fixieren.

4. Schonende Haarbänder verwenden

Generell und somit auch fürs Schlafen gilt: Wollen Sie Ihre Haare schützen, sollten Sie auf Haargummis und Spangen mit Metallteilen verzichten. Wenn Sie sich über Nacht einen Binden Dutt binden ode reinen Zopf felchten, fixieren Sie die Frisuren mit einem Scrunchie (der megagroße Haargummi, das schon in den 90ern beliebt war) oder einem Haarband aus Seide ohne Metalleinsatz.

5. Trockenshampoo wirkt Wunder

Trockenshampoo ist für all jene das Allheilmittel, die nicht jeden Tag die Haare waschen wollen. Wird es vorm Schlafengehen auf die fettigen Ansätze gegeben, saugt das Trockenshampoo den Talg über Nacht auf und Sie wachen mit fettfreien Ansätzen auf.

6. Mit Plopping zu Mega-Locken

Es gibt einen tollen Locken-über-Nacht-Trick, der mit einem gewöhnlichen Mikrofasertuch damit gelingt: Plopping. Dabei werden die Haare frisch gewaschen in ein Mikrofasertuch oder ein Baumwoll-Shirt gewickelt, wo sie sich über Nacht in wunderschöne Kringellocken verwandeln. Wie Plopping genau funktioniert, können Sie hier ansehen.

7. Haaröl für mehr Feuchtigkeit

Wer mit sprödem Haar zu kämpfen hat und sich mehr Glanz herbeiwünscht, sollte ein neues Abendritual einführen. Es geht nämlich ganz einfach. Denn auch in dieser Situation kann man schon nachts dem Haar etwas Gutes tun. Einfach jeden Abend hochwertiges Öl (z.B. Arganöl ohne Silikone) und feuchtigkeitsspendendes Haaröl sanft in den Längen bis in die Spitzen reiben.

