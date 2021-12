Händel im Lichtspieltheater

Drei Stunden Händel, spannend, pointiert, erstklassig in Szene gesetzt und fulminant gesungen. „Cesare in Egitto“ am Theater in der Wien mit Bejun Mehta in der Titelrolle ist fulminantes Musiktheater. Regisseur Keith Warner verlegt die Geschichte des römischen Kaisers, der Kleopatra auf den Thron in Ägypten verhilft in ein altes Kino, Filmeinspielungen inklusive. Und die haben es in sich. David Haneke hat sie gefertigt. Auf einer Leinwand im Bühnenhintergrund sind wie in der Stummfilmzeit die Hauptfiguren zu sehen, sie posieren vor den Pyramiden, zeigen sich als stolzes Paar.

Warners Personenführung besticht durch Präzision. Durch das intensive Schauspiel vergisst man, dass man während der gesamten Aufführung auf einen Kinosaal blickt. Das Szenario verwandelt sich in einen Palast, eine Küste, je nach Bedarf. Wohldosierter Humor verleiht dem Geschehen Leichtigkeit. Ein Höhepunkt ist ein Federballspiel mit Wurfgeschossen, die mit einem Band an den Schlägern befestigt sind. Das ersetzt einen Zweikampf.

Gesungen wird brillant. Dass Mehta konkurrenzlos in seinem Fach ist, demonstriert der Countertenor als Cesare. Famose Koloraturen, Kraft in der Stimme, das auch Ironie im Gesang zulässt. Besser kann man sich diese Partie nicht vorstellen. Louise Alder besticht als sinnliche Kleopatra sängerisch und darstellerisch. Jake Arditti changiert als Sesto vom verwöhnten Muttersöhnchen zum brutalen Rächer seines ermordeten Vaters. Seine Counterenorstimme verfügt über sehr schöne Schattierungen. Als Cornelia, Sestos Mutter, überzeugt Patricia Bardon mit imposantem Mezzo-Sopran. Christophe Dumaux, der dritte Countertenor, stellt Kleopatras Bruder als Junkie und schmierigen Wüstling dar. Simon Bailey komplettiert als Achill. Ivor Bolton vermeidet am Pult des Concentus Musicus jeden Exzess. Diese Aufführung sollte man keinesfalls versäumen.

Vorstellungen am: 22., 29., 31.12