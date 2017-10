Gylyphosat - EU verschob Abstimmung über Zulassung

Die EU-Staaten haben eine Abstimmung über eine Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat am Mittwoch in Brüssel verschoben. Dies teilten Diplomaten mit. Die Abstimmung soll bei einer nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses am 6. November stattfinden, wurde kolportiert.

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die EU-Agenturen halten den Wirkstoff allerdings für unbedenklich. Die Zulassung von Glyphosat in der EU läuft am 15. Dezember ab. Bisher hat die EU-Kommission eine zehnjährige Verlängerung der Zulassung vorgeschlagen, für die es offenbar unter den EU-Staaten keine Mehrheit gibt. Österreich ist gegen den Vorschlag. Die EU-Behörde war zuletzt zurückgerudert und hatte eine kürzere Zulassung für fünf bis sieben Jahren als Möglichkeit angedeutet.