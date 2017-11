Im Jänner 2014 verkündeten Gwyneth Paltrow und Chris Martin ihre Trennung. Im Sommer des selben Jahres verliebte sich die Schauspielerin in den Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk. Nun steht offenbar eine neuerliche Hochzeit ins Haus.

Eigentlich wollte das Paar seine Verlobung noch geheim halten, doch wie das bei Hollywood-Paaren nun einmal so ist, konnten diverse Bekannte ihren Mund nicht halten. So berichtet "Us Weekly" unter Berufung auf Insider, Brad Falchuk habe seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. "Sie wussten beide, dass es passieren würde, aber es ist kein großes Ding für sie, da sie beide zuvor lange Ehen geführt haben. Es besteht keine Eile", wird einer der Insider zitiert.

© www.pps.at Gwyneth Paltrow unterwegs mit ihrem Freund Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow und Chris Martin entschieden sich bei ihrer Trennung für eine "bewusste Entpartnerung", blieben auch der Trennung weiterhin gute Freunde. Zusammen ziehen sie die Kinder Apple (13) und Moses (11) groß. Nun sollen Martin und die Kids Gwyneth und ihrem Neuen ihren Segen gegeben haben. Mehr noch: Der Coldplay-Sänger soll total begeistert von Brad Falchuk sein.

© Getty Images/Charley Gallay Gwyneth Paltrow mit ihrem Ex-Mann Chris Martin

Er ist übrigens nicht der erste Brad in Gwyneths Leben. Von 1994 bis 1997 war sie mit Brad Pitt liiert, das Paar war sogar verlobt. Vor den Traualtar schafften sie es jedoch nicht - bleibt zu hoffen, dass die Geschichte mit dem neuen Brad ein Happy End findet.

© imago/ZUMA Press Gwyneth Paltrow und Brad Pitt