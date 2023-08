Gwyneth Paltrow macht Instagram-Pause

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow hat sich in eine Auszeit von der Online-Welt verabschiedet. Die 50-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich in einer Vollmond-Nacht und schrieb: "Nehme diese Vollmond-Energie mit, während ich eine Pause von den sozialen Medien einlege." Die Oscar-Preisträgerin ("Shakespeare in Love"), die zuletzt vor allem auf Instagram veröffentlicht hatte, wünschte ihren Followern noch einen "schönen Sommer".