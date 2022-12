Gurgiser will "Lärmschutz-Dividende" und Verfassungsrang

Transitforum Austria-Tirol-Obmann Fritz Gurgiser macht Druck auf den Bund in Sachen Lärmschutz - und das an zwei Fronten. Zum einen forderte er gegenüber der APA, dass die von der Asfinag an den Bund ausgeschüttete Dividende sowie die Körperschaftssteuer (KöSt.) "für die nächsten zehn bis 20 Jahre" zweckgebunden für Lärmschutzmaßnahmen am Autobahn- und Schnellstraßennetz verwendet werden. Zudem müsse das Lärmschutz-Verursacherprinzip in den Verfassungsrang gehoben werden.

Es wäre jedenfalls einiges an Geld für diese dringende Maßnahme zu erwarten, schließlich habe eine Auswertung der Bilanzen des staatlichen Autobahnbetreibers Asfinag ergeben, dass im Zeitraum von 2011 bis 2020 an den Bund insgesamt 3.395 Mrd. Euro (Dividende + KöSt.) ausgeschüttet worden sei, so Gurgiser. Und schließlich habe die Asfinag dem Bund ja auch erst diese Woche wieder angekündigt, dass wieder eine Dividende von rund 200 Mio Euro "winken" würde. "Übersehen wurde wohl, dass auch noch weit mehr als 200 Mio Euro an KöSt. an den Bund abgeliefert werden", sah Gurgiser genügend Spielraum für zusätzliche Lärmschutz-Mittel.

Es brauche jedenfalls eine "Lärmschutzaufholjagd", und zwar für das gesamte Bundesnetz. Bei seiner Forderung handle es sich um eine "Win-win-Situation", zeigte sich der oberste Anti-Transit-Kämpfer überzeugt: "Es werden Anrainerschaft und Gesundheitskassen entlastet, es werden Arbeitsplätze, Betriebe erhalten und fließen Steuern und Abgaben aus all den Lärmschutzprojekten wieder in das Budget retour." Zudem seien die WHO- (für den außeralpinen) und Transitforum-Richtwerte (für den inneralpinen Raum) als neue Lärmschwellengrenzwerte festzulegen. "Es ist die Gesundheit und nicht der Verkehr zu "schützen", verlangte Gurgiser.

Eine entsprechende Forderung habe er schon einmal erhoben, erinnerte der Transitforum-Chef - und sei damit auf taube Ohren in der Bundespolitik gestoßen. Von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sei keine Antwort gekommen. "Das ist in einer Demokratie nicht zulässig. In dieser Frage gibt es offenbar Gesprächsverweigerung. Ich erwarte mir eine Antwort", erklärte Gurgiser im APA-Gespräch. Der Transitforum-Obmann ließ den beiden Ministern auch ein weiteres Schreiben zukommen, in dem er deren Nicht-Reaktion als "bürger- und demokratiefeindlich" bezeichnete. Die Politik könne sich nicht immer auf die Asfinag ausreden, denn es sei niemand anderer als eben sie selbst, die die Rahmenbedingungen vorgebe, nach denen auch die Asfinag zu agieren habe. "Die Politik ist für jeden Quadratmeter Lärmschutz verantwortlich", betonte Gurgiser. Noch dazu würde es sich bei den zweckgebundenen Mitteln für den Lärmschutz "sowieso um unser eigenes Geld handeln, das wir über Vignetten und Roadpricing bei jedem Einkauf mitfinanzieren."

Darüber hinaus drängte der Transitforum-Chef darauf, den Lärmschutz bzw. das Verursacher-Prinzip auch hierzulande in den Verfassungsrang zu heben. Vorbild sei hier die Schweiz, in deren Bundesverfassung der Lärmschutz verfassungsmäßig abgesichert sei. Und dies obwohl die Lärmbelastung bei den Eidgenossen bei weitem nicht mit jener hierzulande vergleichbar sei, wies Gurgiser hin.