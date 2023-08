Güssinger Mineralwasser könnte in Zukunft wieder sprudeln

Güssinger Mineralwasser aus Gerersdorf-Sulz hat einen neuen Eigentümer. Die Betriebsliegenschaft und Grundstücke samt Brunnen sowie die Markenrechte seien im Zuge des Insolvenzverfahrens von privaten internationalen Investoren aus dem Technologiesektor erworben worden, bestätigte Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, am Freitag auf Anfrage einen Online-Bericht der "BVZ".

Güssinger war Ende 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, in die Insolvenz geschlittert. Ein Sanierungsverfahren scheiterte im März 2020. Das Inventar wurde versteigert.

Die Wirtschaftsagentur sei mit den Investoren seit Februar 2022 in Kontakt, sagte Gerbavsits am Freitag zur APA. "Die eingesetzte Projektgesellschaft hat bereits mit der Beauftragung lokaler Firmen begonnen, um das seit Jahren stillgelegte und verwahrloste Firmengelände und die Liegenschaften in Ordnung zu bringen, um einen aktuellen Status der Brunnen/Quellen und Zuleitungen, in die schon sehr lange nicht mehr investiert worden ist, erstellen zu können", teilte der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland schriftlich mit.

Ein konkretes Konzept für die Sanierung und wirtschaftliche Nutzung könne erst danach erstellt werden. Auf einen Zeitrahmen für die Wiederaufnahme des Betriebs wollte sich Gerbavsits auf Anfrage nicht festlegen. Geplant sei die Revitalisierung des alten "Vitalquelle"-Gebäudes und die "Errichtung eines hochmodernen nachhaltigen Vorzeigebetriebes unter Einsatz modernster Technologien von der Energieversorgung über die Produktionsanlagen bis zu den Brunnen sowie - wo möglich - eine biologische Bewirtschaftung der verbleibenden landwirtschaftlich genutzten Liegenschaften", hieß es in der schriftlichen Stellungnahme weiter.

Für Gerersdorf-Sulz wäre es sehr erfreulich, würde nach Prüfung der Brunnen und Quellen wieder ein Mineralwasserbetrieb entstehen, sagte Bürgermeister Roman Jandrisevits (SPÖ) laut "BVZ".