Wo urlaubt man im heurigen Sommer am günsgtigsten? Die Reisesuchmaschine "checkfelix.com" hat analysiert, in welchen Ländern Sie am meisten Urlaub für Ihr Geld bekommen. Europa- und weltweit.

Platz 5: Thessaloniki, Griechenland

Platz 5 der europäischen Destinationen belegt Thessaloniki. Ein einwöchiger Urlaub inklusive Flug kommt hier auf 1.071 Euro.