Gucci bestätigt Durchsuchung seines Mailänder Sitzes

Der Luxuskonzern Gucci hat berichtet, dass sein Mailänder Sitz im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft um Steuerhinterziehung durchsucht worden ist. Dies teilte der Konzern unter Kontrolle des Luxusgüter-Konzerns Kering in einer Presseaussendung mit.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, sich die Zahlung von Steuergeldern in Höhe von 1,3 Mrd. Euro erspart zu haben, berichtete die italienische Tageszeitung "La Stampa" am Samstag. Gucci soll die Steuern für den in Italien generierten Umsatz in der Schweiz gezahlt haben, lautet der Verdacht der Mailänder Staatsanwaltschaft. Bei der Durchsuchung in Mailand wurden Dokumente und Computer kontrolliert.