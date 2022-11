Grünes Licht für Männer-Speedrennen in Lake Louise

Die Speedrennen im alpinen Ski-Weltcup der Männer in Lake Louise können wir geplant von 25. bis 27. November stattfinden. Nach der Schneekontrolle am Freitag gab die FIS grünes Licht für die Abfahrt (Freitag) und zwei Super-G's (Samstag und Sonntag, alle Rennen 20.30 Uhr MEZ). Nach der Absage der Rennen in Zermatt/Cervinia Ende Oktober erfolgt damit in Kanada der Auftakt der schnellen Bewerbe.