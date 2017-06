Die Grünen üben sich in Schadenbegrenzung und wollen Sicherheitssprecher Peter Pilz doch noch halten. Klubchef Albert Steinhauser äußerte am Sonntag beim Bundeskongress die Idee, Pilz einen hinteren Listenplatz zu verschaffen und ihm einen Vorzugsstimmenwahlkampf zu finanzieren. Dieser lehnte ab. "Unsere Wege haben sich in Linz getrennt", sagte Pilz.

Steinhauser bestätigte seinen gegenüber dem "Standard" geäußerten Vorschlag. Der Erweiterte Bundesvorstand - er tagt im Juli - könnte Pilz einen der offenen Plätze, zum Beispiel Nummer 14, verschaffen und ihn bei einem Vorzugsstimmenwahl unterstützen. "Das ist meine persönliche Meinung", betonte er.

Bedauern darüber, dass Pilz ausschließlich für Listenplatz vier kandidiert hatte und nach seinem Scheitern den Ausstieg aus der Politik verkündet hatte, kam auch von Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek. "Ich hätte ihn gerne im nächsten Nationalratsklub gehabt", sagte sie vor den Delegierten. Sie wolle mit ihm im Gespräch bleiben und schauen, ob Pilz die Grünen im Wahlkampf unterstützen könnte.