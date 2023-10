Grüne Schülerorganisation "Verde" gegründet

Die Grünen haben am Samstag ihre bundesweite Schülerinnen- und Schülerorganisation "Verde" aus der Taufe gehoben. Damit gebe es nun "eine neue progressive Kraft in der Schulpolitik, die klar für gelebte Demokratie, ein geeintes Europa und Klimagerechtigkeit eintritt und damit Antworten auf die entscheidenden Fragen unserer Zeit liefert", wird Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler in einer Aussendung zitiert.

Lange habe es "keine Alternative zu Roten oder Schwarzen Schüler:innen-Organisationen" gegeben, kritisierten die "Verde"-Bundesvorsitzenden Eleni Steinborn und Felix Niederhuber - "ein Boomer-Zustand, den wir ändern wollen." Man kämpfe für eine nachhaltige, grüne Schule ohne Diskriminierung, die Klimaschutz als essenzielle Zukunftsfrage ernst nehme. Generalsekretär ist Theo Löcker, Finanzreferentin Smilla Buschbom.

Die Organisation hat laut Aussendung das Ziel, das politische Interesse von Schülerinnen und Schülern zu wecken und zu fördern sowie Weiterbildungen zur Bildungs- und Umweltpolitik anzubieten. Landesvereine bestehen bereits in Wien, Niederösterreich und Kärnten, in Vorarlberg und der Steiermark stehe die Gründung unmittelbar bevor.