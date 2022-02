Großteil der heimischen Olympia-Berichterstattung fiel neutral aus

Österreichische Medien haben im Großen und Ganzen neutral über die Olympischen Winterspiele in Peking berichtet. Positiv und negativ konnotierte Berichte machten jeweils nur knapp über zehn Prozent der Berichterstattung aus, wie eine Sentiment-Analyse von APA-Comm zeigt. Am positivsten waren Sportberichte, während vier von zehn Politik-Beiträgen negativ ausfielen.

Der Medienbeobachter und PR-Dienstleister analysierte in einem automatisierten Verfahren insgesamt 1.449 Beiträge zu den Olympischen Winterspielen aus österreichweiten Tageszeitungen, die zwischen Anfang Dezember und 20. Februar veröffentlicht wurden, und teilte diese in die Kategorien Sport, Corona und Politik. Wie sich zeigte, hielten sich als positiv (12 Prozent) und negativ (13 Prozent) eingestufte Berichte annähernd die Waage und machten insgesamt lediglich ein Viertel der gesamten Berichterstattung aus.

Die Sportkategorie stellte erwartungsgemäß den Großteil der analysierten Berichte und wies auch den größten Anteil positiv konnotierter Artikel auf. "Mit den ersten Medaillenerfolgen für Österreich hat die Positiv-Berichterstattung zu Olympia begonnen", wurde Manuel Kerzner, Data Scientist bei APA-Comm, in einer Aussendung zitiert.

Politik-Beiträge kamen am seltensten vor und wiesen den größten Anteil negativ konnotierter Meldungen auf. 40 Prozent der Beiträge in dieser Kategorie wiesen ein negatives Sentiment auf. Darunter fielen etwa Boykott-Aufrufe westlicher Staatschefs oder die Kritik an der Menschenrechtssituation in China. In der Corona-Kategorie fiel das Sentiment zwar besser als in der Kategorie Politik aus, 17 Prozent waren dennoch negativ konnotiert und setzten sich etwa mit Zwangsquarantäne, Isolation und Einreisebeschränkungen auseinander.