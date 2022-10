Großes Interesse an Präsidentenwahl-Sondersendungen

Das Fernsehpublikum hat kurz vor der Bundespräsidentenwahl am Sonntag noch umfassend davon Gebrauch gemacht, sich über die Kandidaten zu informieren. So verfolgten die mehrstündige ORF 2-Sondersendung "Wahl 22 - Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl" am Donnerstagabend im Schnitt 915.000 Personen bei einem Marktanteil von 34 Prozent. Im Zuge der Sendung interviewten Armin Wolf und Susanne Schnabl alle sieben Kandidaten.

Bereits am Mittwochabend stand auf Puls 4 und Puls 24 die Spezialsendung "Unsere Wahl - Der Duellabend" am Programm. Dabei traten alle Kandidaten - mit Ausnahme von Alexander Van der Bellen - zu Kurzduellen an. Im Schnitt waren 166.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Das darauffolgende Interview mit Van der Bellen sahen auf Puls 4 durchschnittlich 123.000 Personen bei einem Marktanteil von 17,4 Prozent in der Kernzielgruppe. Damit war die Sendung mitverantwortlich für den bisher stärksten Tag des Jahres und den drittstärksten Tag in der Geschichte der vier Österreichsender der ProSiebenSat. 1Puls4-Gruppe (Puls 4, Puls 24, ATV, ATV2). 18,7 Prozent Marktanteil verzeichneten die vier Sender bei den 12- bis 49-Jährigen.