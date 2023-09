Großer Andrang auf Medien-Digitalisierungsförderung

Die Medienbehörde RTR hat zum dritten Mal die Medien-Digitalisierungsförderung in Höhe von 20 Millionen Euro ausgeschüttet. Dabei überstieg das Antragsvolumen die verfügbaren Mittel deutlich. Für das Förderjahr 2024 wurden insgesamt 276 Projekte in Höhe von 44,3 Millionen Euro für den "Fonds zur Förderung der digitalen Transformation" eingereicht. 241 Anträge wurden letztlich bewilligt.

"Die eingereichten Projekte machen sehr deutlich, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, sich für die digitale Gegenwart und Zukunft fit zu machen und mithilfe von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz neue Angebote, Verbreitungswege sowie effiziente Produktionsverfahren und moderne Arbeitsplätze zu entwickeln", so RTR-Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber in einer Aussendung.

Knapp elf Millionen Euro flossen in Projekte zur Digitalen Transformation, ca. 6,5 Millionen Euro in Anreizförderung für die Entwicklung von Projekten, ca. 1,6 Millionen Euro in Aus- und Fortbildung im Bereich Digitaljournalismus und ca. 210.000 Euro für Jugendschutz und Barrierefreiheit. Um die Integration von KI drehten sich rund 20 Prozent der bewilligten Projekte aus den Bereichen Digitaljournalismus und Digitale Transformation sowie knapp 22 Prozent der Projekte, für die eine Anreizförderung vergeben wurde.