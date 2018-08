In der Alten Donau in Wien sind am Donnerstagnachmittag zwei Burschen vermisst worden. Der 15- und der 19-Jährige waren nach ersten Erkenntnissen von einem gemieteten Boot aus ins Wasser gestiegen und untergegangen. Polizei, Feuerwehr und Berufsrettung stehen seit etwa 14.00 Uhr im Großeinsatz, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Die Burschen waren mit Familienmitgliedern unterwegs. Es dürfte sich um indische Staatsbürger handeln. Die Feuerwehr beteiligte sich mit 25 Einsatzkräften, darunter zehn Tauchern an der Suche, sagte Pressesprecher Jürgen Figerl zur APA. Die Tageszeitung "Österreich" berichtete zuerst.