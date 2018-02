Wer im Sommer in einem Ferienhaus Urlaub machen möchte, sollte Preise vergleichen. Je nach Land und Saison seien die Unterschiede enorm, ermittelte die Suchmaschine Holidu, die Daten von über sieben Millionen Ferienunterkünften erhoben hat. Am günstigsten nächtigt man im Sommer in Bulgarien (65 Euro), am teuersten in Großbritannien (203 Euro). Österreich liegt mit 128 Euro pro Nacht im Mittelfeld.

Doch auch innerhalb Österreichs gibt es große Unterschiede. Während die Nacht in der Hauptsaison in einer Ferienunterkunft in Niederösterreich (101 Euro), im Zillertal (103 Euro) und Tirol (im Schnitt 113 Euro) am günstigsten kommt, zahlen Urlauber im Salzburger Land (131 Euro), der Steiermark (132 Euro) und in der Region rund um den Wolfgangsee (147 Euro) am meisten.

Das Ausweichen auf die Nebensaison lohne sich, so Holidu. So ist die Übernachtung beispielsweise in Kärnten im September im Schnitt um fast ein Viertel günstiger als im August. Auch im Salzburger Land sparen Urlauber durchschnittlich 24 Prozent pro Nacht. Im Kleinwalsertal hingegen steigen die Preis im September sogar an, da die Region bei Wanderern beliebt ist.

Großbritannien innerhalb Europas teuerstes Pflaster

Innerhalb Europas ist Großbritannien laut dieser Ergebung das teuerste Pflaster. Urlauber müssen hier in der Hauptsaison im Schnitt 203 Euro pro Nacht berappen. Zu den teuersten Ferienhausländern zählen auch die Schweiz (171 Euro) und Italien (170 Euro). Im Mittelfeld bewegen sich etwa Portugal (140 Euro), Dänemark (132 Euro) oder Kroatien (128 Euro).

Die große Nachfrage lässt im beliebten Sommerziel Spanien die Preise nach oben schnellen. Im Schnitt kommt die Nacht in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus hier auf 184 Euro. Besonders teuer ist Mallorca (262 Euro).

Preise in Griechenland wieder angezogen

Auch in Griechenland haben die Preise zuletzt wieder angezogen. Ferienhäuser kostet hier im Schnitt 181 Euro pro Nacht. Je nach Insel sind die Preisunterschiede aber groß: Während auf Mykonos 481 Euro pro Nacht und Unterkunft anfallen, zahlen Urlauber auf Korfu 149 Euro. Kos liegt mit 92 Euro sogar deutlich unter dem Durchschnitt.

Wer Geld sparen möchte, sollte auf die Nebensaison ausweichen. In Griechenland und Kroatien ließen sich im Schnitt jeweils 38 Prozent sparen, in Sardinien 46 Prozent. Auch in Frankreich kosten Ferienhäuser in der Nebensaison durchschnittlich 25 Prozent als in der Hauptsaison.