Als Reaktion auf die Nervengas-Attacke auf einen früheren russischen Doppelagenten will Großbritannien einem Medienbericht zufolge Diplomaten ausweisen. Es werde eine beträchtliche Zahl russischer Vertreter treffen, meldete der Sender "Sky News" am Mittwoch. Russland weist jede Verwicklung in den Anschlag zurück.

Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März vor einem Einkaufszentrum in der südenglischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben. Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er Jahren entwickelt habe.

Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Mittwochabend mit dem Giftanschlag. Die öffentliche Sitzung finde um 20.00 Uhr MEZ statt, teilten die Niederlande als derzeitiger Ratsvorsitzender am Mittwoch in New York mit. Die britische Regierung hatte die Sitzung beantragt.

