Economy Class

Es ist eine unfassbare Summe, die dem deutschen Staat durch ein perfides System des Steuerbetrugs entgangen sein soll: Mindestens 32 Milliarden Euro waren es, ergaben Recherchen von ARD und "Die Zeit“, die den Artikel dazu mit "Der größte Steuerraub in der deutschen Geschichte“ betitelte. Es geht dabei um sogenannte "Cum-Cum“- und "Cum-Ex“-Geschäfte. Das klingt kompliziert und ist es auch. Die Folge davon ist aber simpel: Betrüger kassieren zu Unrecht Steuerrückzahlungen - und zwar in Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer auf Dividenden. Dabei kann es jeweils um viele Millionen gehen.

Dass es dieses Problem auch in Österreich gab, deckten News und die "Süddeutsche Zeitung“ 2015 auf. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien hatte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Köln nach einem verdächtigen Vorfall eine gemeinsame Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittlungen laufen bis heute. Es geht um eine internationale Tätergruppe, die laut Verdachtslage versucht hat, sich über zwei Malta-Firmen mehr als 22 Millionen Euro von der österreichischen Finanz zu holen. Das flog auf. Ist es in Österreich also nur beim Versuch geblieben?



Tatsächlich rückte das Finanzministerium von Hans Jörg Schelling nach dem News-Bericht mit der Botschaft aus, es sei "mit hoher Gewissheit“ kein Schaden entstanden. Das schien viel zu kurz gedacht. Zwar ist es in Zusammenhang mit den 22 Millionen Euro nur beim Versuch geblieben. Allerdings wurden exemplarisch alle Rückerstattungsanträge in Bezug auf Dividenden der Börsen-Schwergewichte Telekom Austria und OMV unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Selbst wenn man die Anträge der zwei verdächtigen Malta-Firmen wegrechnet, wurde insgesamt mehr Steuer rückerstattet, als zuvor von den Börsenunternehmen abgeführt worden war. Daraus schlossen die Ermittler zwingend, dass es zu unrechtmäßigen Auszahlungen gekommen war. Auch Österreich wurde abgezockt.

Wie viel insgesamt über die Jahre und über alle Aktien hinweg zusammengekommen ist, ist schwer zu sagen. Einen Anhaltspunkt könnte die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grüne-Abgeordneten Bruno Rossmann liefern. News berichtete ausführlich darüber. Demnach wurde in Österreich erst ab 2013 systematisch kontrolliert. Und siehe da: Die Summe der Rückerstattungen ging um zig Millionen Euro zurück, die Zahl der erledigten Anträge halbierte sich. Man muss kein Schelm sein, um da nicht an Zufall zu glauben.