Grillitsch wechselt nach langer Suche zu Ajax Amsterdam

Teamspieler Florian Grillitsch hat nach langer Suche am letzten Tag des Sommer-Transferfensters doch noch einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 27-jährige Defensivspieler unterschrieb am Donnerstag bei Ajax Amsterdam einen Einjahresvertrag, der niederländische Fußball-Serienmeister hat laut Club-Mitteilung zudem eine Option auf zwei weitere Jahre. Zuletzt war Grillitsch bei der TSG Hoffenheim in Deutschland im Einsatz, dort lief sein Vertrag am 30. Juni aus.

Danach klappte es für den Niederösterreicher wochenlang nicht, eine Einigung mit interessierten Clubs zu erzielen. Bei Ajax kommt es zu einem Wiedersehen mit seinem früheren Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder, unter dem der 33-fache ÖFB-Teamkicker unumstrittener Stammspieler war.